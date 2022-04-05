Курьера на велосипеде на КАДе в Петербурге сняли на видео

Петербуржцы не редко замечают курьеров, спешащих привезти заказ. Чтобы вовремя доставить еду, некоторые из них идут на крайние меры.
Так, очередного бесстрашного курьера горожане заметили на проезжей части. Он вез заказ на велосипеде по Кольцевой автодороге. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».
Как видно на видеозаписи очевидцев, курьера Delivery Club явно не испугали ни погодные условия, ни плотный поток автомобилей. Несмотря на дождь со снегом и сильный ветер, курьер уверенно вез еду по КАДу, не держась при этом края дороги.