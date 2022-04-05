Курьера на велосипеде на КАДе в Петербурге сняли на видео

Петербуржцы не редко замечают курьеров, спешащих привезти заказ. Чтобы вовремя доставить еду, некоторые из них идут на крайние меры.

Так, очередного бесстрашного курьера горожане заметили на проезжей части. Он вез заказ на велосипеде по Кольцевой автодороге. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».