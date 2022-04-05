Россиянам захотели продлить майские каникулы

Майские праздники в 2022 году необходимо продлить до десяти дней, с 1 по 10 мая, чтобы помочь людям заготовить продукты на осень и больше пообщаться друг с другом. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков, сообщается на сайте партии.
«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии «Новые люди» — в этом году сделать длинные майские праздники», — приводятся в сообщении слова Даванкова.
Он отметил, что это время россияне также смогут посвятить общению с близкими. Даванков уверен, что продление майских каникул достаточно легко реализовать. В качестве примера он привел нерабочие дни, объявленные государством во время пандемии COVID-19. Даванков добавил, что партия уже обратилась к правительству по вопросу поддержки бизнеса в дополнительные выходные, с 4 по 6 мая.
Напомним, что согласно производственному календарю, в мае 2022 года праздничными выходными объявлены дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая.