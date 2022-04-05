Россиянам захотели продлить майские каникулы

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии «Новые люди» — в этом году сделать длинные майские праздники», — приводятся в сообщении слова Даванкова.