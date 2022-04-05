В ГД предложили ввести повторную сдачу экзамена для виновников ДТП

— Я думаю, что необходимо возобновлять свои знания: ПДД меняются, хоть и не так часто. Есть еще понимание, что в течение трех лет, когда водитель управляет транспортным средством, он становится более уверенным и, к сожалению, менее внимательным на дороге. Поэтому неплохо, если хотя бы в добровольном порядке проходили бы повторные экзамены, — уверена собеседница «ВМ».