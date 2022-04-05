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36 минут назад

В Госдуме предложили ввести повторную сдачу экзамена для виновников серьезных ДТП

Вечерняя Москва

Автолюбителей, устроивших аварию с тяжелыми последствиями или регулярно нарушающих правила дорожного движения, стоит отправлять на повторную сдачу экзамена «на права». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В ГД предложили ввести повторную сдачу экзамена для виновников ДТП
Фото: агн москваагн москва

По ее словам, всем водителям можно дать возможность добровольной повторной сдачи экзамена.

— Я думаю, что необходимо возобновлять свои знания: ПДД меняются, хоть и не так часто. Есть еще понимание, что в течение трех лет, когда водитель управляет транспортным средством, он становится более уверенным и, к сожалению, менее внимательным на дороге. Поэтому неплохо, если хотя бы в добровольном порядке проходили бы повторные экзамены, — уверена собеседница «ВМ».

Как отметила депутат, сегодня водители могут освежать свои знания только при помощи самообучения.

Для тех, кто стал виновником аварии, можно ввести обязательную повторную сдачу экзамена, заметила Бессараб.

— Водителям, по своей вине попавшим в ДТП, в результате которых наступили тяжкие и средней тяжести последствия, наверное, стоит в обязательном порядке проходить соответствующие экзамены для продолжения управления транспортным средством, — подчеркнула депутат.

Она отметила, что автомобилистов, регулярно нарушающих ПДД, также можно было бы направлять на пересдачу экзамена. Однако любую подобную инициативу необходимо предварительно выносить на общественное обсуждение, уточнила депутат.

Вводить обязательный повторный экзамен для всех водителей не стоит, уверена Бессараб.

— Я считаю, что это не нужно. Для виновников ДТП с серьезными последствиями — возможно. Но если человек ездит без каких-либо проблем, то, скорее всего, он просто оттачивает свое мастерство, — заключила депутат.

Общество,Светлана Бессараб,Госдума,
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