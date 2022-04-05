В выступлении МакSим 2015 года увидели намек на спецоперацию на Украине

Интернет-пользователи увидели намек на проведение спецоперации на Украине в выступлении певицы МакSим 2015 года. Такие комментарии оставили поклонники под соответствующим видео на YouTube. Об этом пишет Life.
На видео певица МакSим исполняет песню «Нежность» на музыкальной премии «Золотой граммофон». При этом на звезде надето платье в цветах российского флага. Кроме того, на одежде у танцоров изображена буква Z на спине (такой символ нанесен на российскую военную технику, участвующую в спецоперации).
«Максим — современная Ванга: поет в платье с флагом РФ, так еще и у подтанцовки буква Z на спине», «Я смотрю, теории заговора не такие уж и теории. Все идет по плану», «Они всегда предупреждают мир о предстоящих событиях, это их обязанность. Жаль, мы мало умеем читать эти знаки», «Она не знала. Это была странная просьба от других людей», «Теперь мы знаем, сколько времени планировали это», — написали пользователи в комментариях к видео.
«Буквы Z означают танцевальный коллектив Z-Dance. Не нужно видеть во всем какие-то скрытые смыслы», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе певицы.
Ранее общественность обратила внимание на «пророчества» лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Якобы начало конфликта между Россией и Украиной политик почти точно предсказал еще в декабре 2021 года.
«Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую - вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля», - сказал Жириновский.