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42 минуты назад

В выступлении МакSим 2015 года увидели намек на спецоперацию на Украине

Елена Прошина

Интернет-пользователи увидели намек на проведение спецоперации на Украине в выступлении певицы МакSим 2015 года. Такие комментарии оставили поклонники под соответствующим видео на YouTube. Об этом пишет Life.

В выступлении МакSим 2015 года увидели намек на спецоперацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео певица МакSим исполняет песню «Нежность» на музыкальной премии «Золотой граммофон». При этом на звезде надето платье в цветах российского флага. Кроме того, на одежде у танцоров изображена буква Z на спине (такой символ нанесен на российскую военную технику, участвующую в спецоперации).

«Максим — современная Ванга: поет в платье с флагом РФ, так еще и у подтанцовки буква Z на спине», «Я смотрю, теории заговора не такие уж и теории. Все идет по плану», «Они всегда предупреждают мир о предстоящих событиях, это их обязанность. Жаль, мы мало умеем читать эти знаки», «Она не знала. Это была странная просьба от других людей», «Теперь мы знаем, сколько времени планировали это», — написали пользователи в комментариях к видео.

«Буквы Z означают танцевальный коллектив Z-Dance. Не нужно видеть во всем какие-то скрытые смыслы», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе певицы.

Ранее общественность обратила внимание на «пророчества» лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Якобы начало конфликта между Россией и Украиной политик почти точно предсказал еще в декабре 2021 года.

«Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую - вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля», - сказал Жириновский.

Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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