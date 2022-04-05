В выступлении МакSим 2015 года увидели намек на спецоперацию на Украине

«Максим — современная Ванга: поет в платье с флагом РФ, так еще и у подтанцовки буква Z на спине», «Я смотрю, теории заговора не такие уж и теории. Все идет по плану», «Они всегда предупреждают мир о предстоящих событиях, это их обязанность. Жаль, мы мало умеем читать эти знаки», «Она не знала. Это была странная просьба от других людей», «Теперь мы знаем, сколько времени планировали это», — написали пользователи в комментариях к видео.