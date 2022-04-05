Названо оптимальное количество секса для хорошего здоровья

Психиатр-сексолог Ирина Айриянц в беседе с NEWS.ru назвала допустимое количество сексуальных контактов для россиян, который пойдут на пользу здоровью. По её словам, важно помнить о том, что потребности у всех разные. Сейчас в мире идёт тенденция на спад интереса в этой сфере, идёт так называемая сексуальная рецессия.

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Потребности у всех разные, и есть понятие половой конституции. Условно все люди делятся на сильную, среднюю и слабую половую конституцию. И вот потребность в количестве секса в зависимости от неё будет варьироваться: для кого-то нужен ежедневный секс, для кого-то один-два раза в год — таких мало. Но в основном мы попадаем в среднюю категорию, — поделилась сексолог.

Эксперт напомнила, что все люди разные, у женщин особенную роль играет гормональный цикл. Среднестатистическая пара занимается сексом два-три раза в неделю.

В среднем количество контактов у обычной пары достигает — двух, трёх раз в неделю. Считается — что это условная норма. Но мы должны понимать, что все люди разные, у многих — разное самочувствие, у женщин есть фазы гормонального цикла. Но мы говорим о сексуальных контактах. А если у человека потребности выше — то тут присоединяется мастурбация, даже если есть регулярная половая жизнь. Но в норме мастурбация не может заменить ни физической, ни эмоциональной составляющей полового акта, — объяснила спикер, подчеркнув, что рассказала о норме, которая была зафиксирована лет 30-40 назад.