Эксперт рассказал, какую работу могут найти беженцы из Донбасса

— Мест много, все, кто хочет работать, все легко найдут себе работу. Если взрослые люди, дееспособные хотят работать, работа точно найдется, если не в одной отрасли, то в другой. Если приезжает специалист отраслевой, то мгновенно просто найдет работу, — отметил он в комментарии НСН.