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51 минуту назад

Эксперт рассказал, какую работу могут найти беженцы из Донбасса в России

Вечерняя Москва

Беженцы из Донбасса при желании легко смогут найти работу в России. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Эксперт рассказал, какую работу могут найти беженцы из Донбасса
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

По его словам, трудоустроиться могут не только узкопрофильные специалисты.

— Мест много, все, кто хочет работать, все легко найдут себе работу. Если взрослые люди, дееспособные хотят работать, работа точно найдется, если не в одной отрасли, то в другой. Если приезжает специалист отраслевой, то мгновенно просто найдет работу, — отметил он в комментарии НСН.

Кроме того, люди могут найти работу по смежной специальности или заняться новым видом деятельности, который не требует продолжительного обучения, например, можно пойти работать водителем такси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе на сегодняшний день представлено шестьдесят тысяч вакансий. Он пояснил, что около 20 тысяч вакансий касаются строительной сферы, около 10 тысяч — транспортная сфера, четыре тысячи — торговля. Андрей Воробьев попросил уделять особое внимание тем, кто находится в поиске работы.

Общество,Вадим Коженов,Андрей Воробьев,
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