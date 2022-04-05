В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды. Видео

В коллекции Московского зоопарка впервые за последние 50 лет появились дымчатые леопарды – хищники семейства кошачьих родом из Юго-Восточной Азии. Они занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые". Об этом передает телеканал "Москва 24".
Коллекцию зоосада дополнили сестры Кари и Канти. Кошки поселились в одном из питомников Московского зоопарка – Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском.
Отмечается, что звери хорошо перенесли дорогу. После прибытия в Центр воспроизводства редких видов животных дымчатые леопарды прошли обязательный месячный карантин, после чего их разместили в вольере.