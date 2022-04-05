Валерий Гергиев продирижирует на открытии фестиваля "Северная лира"

Мариинский театр в шестой раз проведет фестиваль арфы «Северная лира», он стартует во вторник и завершится 10 апреля.

Фото: мариинский театр мариинский театр

Концертом-открытием будет дирижировать Валерий Гергиев, в его программе – «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник» и Концерт для арфы с оркестром ми-бемоль мажор, соч. 74 Рейнгольда Глиэра и Камерная сюита Родиона Щедрина.

Основательница и организатор фестиваля — солистка симфонического оркестра Мариинского театра Софья Кипрская, которая за вклад в развитие и популяризацию традиций отечественной арфовой школы была недавно отмечена Владимиром Путиным премией президента для молодых деятелей культуры.

Традиционно событие посвящают японской арфистке Йоко Нагаэ Ческине (1932–2015).

Особенностью этого фестиваля стало внимание к этническим инструментам и народной музыке, в том числе и потому, что 2022–й объявлен Годом культурного наследия народов России. Так, наряду с современной европейской арфой будут звучать родственные ей гитерн и тар, кельтская и романская арфы, колесная и скифская лиры, русские гусли, калмыцкая и алтайская ятхи.

Например, восьмого апреля публика услышит калмыцкие и монгольские мелодии, музыку европейского средневековья, сонату Максима Березовского на гуслях и органе, произведения Элгара и Глазунова, кантаты Леонарда Бернстайна «Чичестерские псалмы» с ветхозаветными текстами на иврите, рассказали в Мариинском театре.

«В финальном же гала-концерте под названием «Песни Земли» можно будет услышать Вивальди на гуслях, Адажио из «Щелкунчика» и фантазии для арфы на оперные и эстрадные темы, – отметили в пресс-службе. – Прозвучат и фестивальные премьеры: Георгий Фёдоров написал новый концерт для арфы, а Савр Катаев — композицию «Аг Шавдал» по мотивам калмыцкого эпоса «Джангар».