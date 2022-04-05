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53 минуты назад

Возле петербургской дамбы появились трехметровые ледяные навалы. Видео

Александр Кузьмин

На петербургской дамбе появились ледяные навалы. Огромные нагромождения льда сформировались на северной части судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений (КЗС) со стороны Финского залива. Об этом пишет "Петербургский дневник".

«Ледяные навалы – это нагромождение льдин высотой от трех метров, образующихся в результате сильного ветра на берегах озер, водохранилищ, заливов», – рассказали в пресс-службе дирекции КЗС.

Специалисты предполагают, что подвижка ледяного поля в Финском заливе произошла в конце марта 2022 года. Это произошло в результате незначительного подъема уровня воды и при ветрах западных направлений.

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