Почти 60% россиян собираются работать на пенсии

Почти 60% россиян изъявили желание работать и после достижения пенсионного возраста. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", проведенного в период с 31 марта по 6 апреля среди 1 910 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В результатах исследования говорится, что больше половины россиян (58%) однозначно собираются продолжать работать, когда достигнут пенсионного возраста, оставшаяся часть наших соотечественников хочет выйти на пенсию. При этом из желающих продолжать трудовую деятельность планируют работать в зависимости от состояния здоровья 48% опрошенных, а около 10-15 лет после достижения пенсионного возраста - 15%.