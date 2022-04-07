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16 минут назад

Опрос показал, что почти 60% россиян собираются работать на пенсии

ТАССиещё 9

Почти 60% россиян изъявили желание работать и после достижения пенсионного возраста. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", проведенного в период с 31 марта по 6 апреля среди 1 910 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Почти 60% россиян собираются работать на пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результатах исследования говорится, что больше половины россиян (58%) однозначно собираются продолжать работать, когда достигнут пенсионного возраста, оставшаяся часть наших соотечественников хочет выйти на пенсию. При этом из желающих продолжать трудовую деятельность планируют работать в зависимости от состояния здоровья 48% опрошенных, а около 10-15 лет после достижения пенсионного возраста - 15%.

Также почти половина опрошенных (48%) считают, что на пенсии им придется урезать расходы и жить "по возможностям". На средства от пассивного дохода планируют жить 19% россиян, на средства от сдачи недвижимости - 17%, а рассчитывают на помощь детей всего 3%.

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