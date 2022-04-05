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1 час назад

В Крыму назвали стоимость имущества украинских олигархов и политиков

Алиса Селезнёва

По словам главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, имущество украинских политиков и олигархов на полуострове, которое может попасть под национализацию, оценивается в миллиарды рублей. Об этом пишет ТАСС.

В Крыму назвали стоимость имущества украинских олигархов и политиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас все тайное становится явным. (…) Активы серьезные, будут исчисляться миллиардами рублей», - подчеркнул Константинов.

Также глава высшего законодательного органа республики поручил создать рабочую группу, которая будет рассматривать отдельно каждый конкретный случай об изъятии имущества иностранных граждан, совершающих недружественные действия против России, говорится на сайте Госсовета Крыма.

«Сегодня депутаты единогласно проголосовали за законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества». Думаю, такой закон отвечает духу времени, а главное — соответствует принципу справедливости», - подчеркнул спикер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собственность в Крыму имеют президент Украины, глава украинского Национального антикоррупционного бюро, председатель Конституционного суда страны и руководитель Нацбанка. При этом он заметил, что это имущество «сейчас переоформить уже невозможно», а отношение к его владельцам «будет такое, какое они заслуживают».

Общество,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,Госдума,
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