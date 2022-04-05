В Крыму назвали стоимость имущества украинских олигархов и политиков

По словам главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, имущество украинских политиков и олигархов на полуострове, которое может попасть под национализацию, оценивается в миллиарды рублей. Об этом пишет ТАСС.

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«У нас все тайное становится явным. (…) Активы серьезные, будут исчисляться миллиардами рублей», - подчеркнул Константинов.

Также глава высшего законодательного органа республики поручил создать рабочую группу, которая будет рассматривать отдельно каждый конкретный случай об изъятии имущества иностранных граждан, совершающих недружественные действия против России, говорится на сайте Госсовета Крыма.

«Сегодня депутаты единогласно проголосовали за законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества». Думаю, такой закон отвечает духу времени, а главное — соответствует принципу справедливости», - подчеркнул спикер.