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1 час назад

ВОЗ: заражение гибридом "омикрона" и "дельты" не приводит к более тяжелому COVID-19

ТАССиещё 2

Заражение рекомбинантом штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта" не приводит к изменению эпидемиологической картины и тяжести протекания ковида. Об этом сообщила во вторник на странице Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в "Твиттере" руководитель технической группы ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове.

В ВОЗ рассказали о последствиях заражения гибридом "омикрона" и "дельты"
Фото: ReutersReuters

"Нам известно об этом рекомбинанте. Это комбинация [штаммов коронавируса] "дельта" AY4 и "омикрон" BA.1", - сказала она, подчеркнув, что "уровень выявления" такой инфекции в мире "очень низок". "Мы не видели какого-либо изменения в эпидемиологии и тяжести [протекания болезни] при этом рекомбинанте, но множество исследований еще идут", - сказала Керкхове.

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Эксперт считает, что следует ожидать появления новых рекомбинантов SARS-CoV-2, потому что "вирусы со временем меняются". "Мы держим это в поле зрения и ведем мониторинг", - сообщила Керкхове, добавив, что "исключительно важно" проводить тестирование на ковид и секвенирование возбудителей болезни. По ее словам, необходимо "усилить систему наблюдения" за коронавирусной инфекцией.
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