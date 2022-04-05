В ВОЗ рассказали о последствиях заражения гибридом "омикрона" и "дельты"

"Нам известно об этом рекомбинанте. Это комбинация [штаммов коронавируса] "дельта" AY4 и "омикрон" BA.1", - сказала она, подчеркнув, что "уровень выявления" такой инфекции в мире "очень низок". "Мы не видели какого-либо изменения в эпидемиологии и тяжести [протекания болезни] при этом рекомбинанте, но множество исследований еще идут", - сказала Керкхове.