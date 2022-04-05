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1 час назад

Расселять ветхие дома в России решили по-новому

Lenta.ru

Правительство решило расселять аварийные дома в России по новым правилам. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит регионам сохранить текущие темпы решения проблемы ветхого жилья, пишет РБК.

Расселять аварийные дома в России будут по новым правилам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Измененные правила подразумевают перераспределение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ — городские власти смогут использовать суммы федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы. Кроме того, у регионов появилась возможность рассчитывать стоимость расселения аварийного жилья, исходя из актуальной средней цены квадратного метра на рынке — ранее они пользовались показателями 2019 года.

В России продолжает действовать программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Также разрабатывается инициатива, которая поможет обеспечить нормальными квартирами граждан, проживающих в зданиях, признанных ветхими после 1 января 2017 года. На реализацию этих программ в федеральном бюджете заложено 45 миллиардов рублей.

С 1 февраля у россиян появилась возможность проверять жилье на аварийность перед покупкой самостоятельно. В выписках из ЕГРН теперь фиксируется информация о состоянии многоквартирных зданий — можно узнать, пригоден ли дом для жизни или он подлежит сносу.

Общество,Михаил Мишустин,Фонд ЖКХ,
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