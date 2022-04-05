Специалисты назвали продукты, которые хранятся дольше всего

Специалисты Роскачества подготовили список продуктов, которые можно покупать впрок из-за их длительного срока хранения. Об этом сообщила пресс-служба организации во вторник, 5 апреля.

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Так, например, по словам экспертов, к таким продуктам относятся рыбные консервы. Они могут храниться до трех лет. Продуктом длительного хранения также является мед. Он может оставаться вкусным и полезным в течение 2-3 лет.

Также около трех лет могут храниться овощные и фруктовые консервы, крупы и макароны.

Эксперты также рассказали о продуктах, которые могут храниться от пяти до десяти лет. «Долгожители» среди таких запасов — мясные консервы, сахар и соль. Они могут сохранять вкус и качество 5, 8 и 10 лет соответственно.