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1 час назад

Специалисты Роскачества назвали продукты, которые хранятся дольше всего

Вечерняя Москва

Специалисты Роскачества подготовили список продуктов, которые можно покупать впрок из-за их длительного срока хранения. Об этом сообщила пресс-служба организации во вторник, 5 апреля.

Специалисты назвали продукты, которые хранятся дольше всего
Фото: агн москваагн москва

Так, например, по словам экспертов, к таким продуктам относятся рыбные консервы. Они могут храниться до трех лет. Продуктом длительного хранения также является мед. Он может оставаться вкусным и полезным в течение 2-3 лет.

Также около трех лет могут храниться овощные и фруктовые консервы, крупы и макароны.

Эксперты также рассказали о продуктах, которые могут храниться от пяти до десяти лет. «Долгожители» среди таких запасов — мясные консервы, сахар и соль. Они могут сохранять вкус и качество 5, 8 и 10 лет соответственно.

До этого стало известно, что дефицита зерна в России опасаться не стоит: в стране есть запасы и активно ведется производство. Об этом рассказал председатель СПК «Колхоз «Гигант» в Ставропольском крае Александр Ворожко. Он отметил, что Россия ежегодно экспортирует большой объем зерна за границу, так что о дефиците не может быть и речи. Он подчеркнул, что не нужно создавать панику относительно запасов зерна в стране.

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