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1 час назад

Россиян предупредили о сокращении поставок лосося и креветок

РИА "ФедералПресс"

В 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть. Об этом предупреждают в Ассоциации добытчиков минтая.

Россиян предупредили о сокращении поставок импортной рыбы
Фото: ТАССТАСС

«Импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35 % по сравнению с прошлым годом. <…> Сокращение поставок импортной рыбы в 2022 году может быть сопоставимо с падением, которое было после 2014 года, когда Россия в ответ на санкции западных стран после присоединения Крыма ввела эмбарго на ввоз продуктов из государств Европы и США», – говорится в сообщении.

В Росрыболовстве отметили, что поставки рыбы из-за границы снизились уже сейчас. При этом часть продукции можно заменить, к примеру, креветки, сельдь и скумбрию на отечественные. Но с заменой атлантического лосося и мороженого тунца могут возникнуть проблемы, пишет РБК.

Ранее сообщалось, россиян предупредили о дефиците икры и красной рыбы.овская

Общество,Росрыболовство,
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