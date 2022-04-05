Россиян предупредили о сокращении поставок импортной рыбы

«Импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35 % по сравнению с прошлым годом. <…> Сокращение поставок импортной рыбы в 2022 году может быть сопоставимо с падением, которое было после 2014 года, когда Россия в ответ на санкции западных стран после присоединения Крыма ввела эмбарго на ввоз продуктов из государств Европы и США», – говорится в сообщении.