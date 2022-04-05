К юбилею со дня рождения Пушкина снимут фильм о жизни поэта

К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина планируется выпустить фильм-мюзикл, посвященный жизни поэта от начала обучения в лицее до трагической смерти. Об этом сообщает газета «Культура» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.