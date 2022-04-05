К юбилею со дня рождения Пушкина снимут фильм о жизни поэта

К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина планируется выпустить фильм-мюзикл, посвященный жизни поэта от начала обучения в лицее до трагической смерти. Об этом сообщает газета «Культура» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.
«Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы. Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день», — рассказал Александр Жаров, участвующий в создании проекта. Авторы планируют выпустить фильм под рабочим названием «Пророк» в прокат в первой половине 2024 года.