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29 минут назад

В Крыму заявили о загруженности местных отелей на 70%

ТАСС

Санаторно-курортный комплекс Республики Крым на данный момент загружен на 70%. В этом году планируется открытие семи новых мест размещения на 420 номеров, проводится модернизация 89 объектов туротрасли, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк во вторник в ходе заседания президиума Госсовета Республики.

Крым готовится к туристическому сезону
Фото: ТАССТАСС

"Еще одна стратегически важная для Крыма отрасль - курорты и туризм. Сегодня санаторно-курортный комплекс республики загружен на 70%", - сказал Гоцанюк.

Он уточнил, что в этом году запланировано открытие семи новых санаторно-курортных и гостиничных организаций на 420 номеров, проводится модернизация и реконструкция 89 объектов отрасли.

"В целом в этом сезоне планируют функционировать 1 098 объектов размещения общей вместимостью более 160 тыс. мест. Активно ведется работа по подготовке 432 пляжей к летнему сезону", - отметил он.

В то же время, он отметил, что главой Крыма Сергеем Аксеновым принято решение об упрощенном порядке оформления на работу беженцев, в том числе и в курортной отрасли. Также принято решение об оздоровлении в Крыму семей военнослужащих.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток на полуостров по итогам 2021 года стал рекордным и составил почти 9,5 млн человек, что практически на 20% выше показателя 2020 года. Турпоток в Крым с 2018 года достигает рекордных показателей за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году из-за пандемии сезон начался позже обычного, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

Общество,Юрий Гоцанюк,Сергей Аксенов,
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