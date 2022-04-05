Крым готовится к туристическому сезону

Санаторно-курортный комплекс Республики Крым на данный момент загружен на 70%. В этом году планируется открытие семи новых мест размещения на 420 номеров, проводится модернизация 89 объектов туротрасли, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк во вторник в ходе заседания президиума Госсовета Республики.
"Еще одна стратегически важная для Крыма отрасль - курорты и туризм. Сегодня санаторно-курортный комплекс республики загружен на 70%", - сказал Гоцанюк.
Он уточнил, что в этом году запланировано открытие семи новых санаторно-курортных и гостиничных организаций на 420 номеров, проводится модернизация и реконструкция 89 объектов отрасли.
"В целом в этом сезоне планируют функционировать 1 098 объектов размещения общей вместимостью более 160 тыс. мест. Активно ведется работа по подготовке 432 пляжей к летнему сезону", - отметил он.
В то же время, он отметил, что главой Крыма Сергеем Аксеновым принято решение об упрощенном порядке оформления на работу беженцев, в том числе и в курортной отрасли. Также принято решение об оздоровлении в Крыму семей военнослужащих.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток на полуостров по итогам 2021 года стал рекордным и составил почти 9,5 млн человек, что практически на 20% выше показателя 2020 года. Турпоток в Крым с 2018 года достигает рекордных показателей за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году из-за пандемии сезон начался позже обычного, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.