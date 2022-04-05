В Ялте появится аллея сакур

"Пять старых софор японских, лавр и тополь планировались к удалению ещё до начала реконструкции улицы. Под корнями появились пустоты, сердцевины некоторых стволов сгнили. Посадить на их месте что-то другое нельзя – под корнями проходят кабели связи. Поэтому решено посадить новые растения на расстоянии чуть более метра от дороги", – подчеркнул Вячеслав Голуб и добавил, что помимо озеленения самому дому №5 будет возвращён исторический вид – уже убраны налепленные к фасаду козырьки, в дальнейшем к единому стилю приведут вывески и демонтируют примыкающие к зданию пандусы, тротуар будет вымощен плиткой.