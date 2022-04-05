В Ялте появится аллея сакур

У дома №5 по улице Московской специалисты МБУ "Зеленстрой" высадят новый зелёный уголок.
"Вместе с ремонтом Московской обновим ее озеленение – эту улицу в районе дома №5 украсят 7 деревьев вишни мелкопильчатой канзан (она же красавица сакура) и 37 кустов пёстрого лоха колючего – они будут разделять проезжую часть и тротуар. Оба растения неприхотливы и не требуют частого полива", – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
В свою очередь врио директора МБУ "Зеленстрой" Вячеслав Голуб отметил, что ранее находившиеся в этом месте деревья были удалены по причине их неудовлетворительного состояния.
"Пять старых софор японских, лавр и тополь планировались к удалению ещё до начала реконструкции улицы. Под корнями появились пустоты, сердцевины некоторых стволов сгнили. Посадить на их месте что-то другое нельзя – под корнями проходят кабели связи. Поэтому решено посадить новые растения на расстоянии чуть более метра от дороги", – подчеркнул Вячеслав Голуб и добавил, что помимо озеленения самому дому №5 будет возвращён исторический вид – уже убраны налепленные к фасаду козырьки, в дальнейшем к единому стилю приведут вывески и демонтируют примыкающие к зданию пандусы, тротуар будет вымощен плиткой.
"Уже к маю аллея сакур должна быть готова. Подготовительные работы продолжается, МБУ "Зеленстрой" планирует закупку растений. Полностью ремонт улицы Московский должен быть завершён к курортному сезону", – подытожила глава администрации Ялты Янина Павленко.