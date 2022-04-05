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1 час назад

Названы сферы, в которых выросла зарплата в 2022 году

Вести Подмосковья

Многим знакома ситуация, когда цены в магазинах растут, а денег в кошельке больше не становится. Недавно исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, сотрудникам каких сфер повысили зарплату в этом году, а кто не ждет прибавки в текущем сезоне. Опрос проводился среди 1 830 россиян от 18 до 55 лет. Результаты исследования есть в распоряжении издания «Вести Подмосковья».

Названы сферы, в которых выросла зарплата в 2022 году
Фото: pexels.compexels.com

Выяснилось, что 25% респондентов довольны своим уровнем заработка. 36% хотели бы роста своей зарплаты более чем на 50 тысяч рублей, а 5% согласны на любые прибавки. 24% в начале года все же получили увеличение доходов. В основном это рабочий персонал, сотрудники промышленной сферы, образования, банковского дела, строительства, розничной торговли, продаж, медицины, маркетинга, ИТ и энергетики. 56% опрошенных не ждут прибавки в этом году. 45% хотят найти новую работу с более высоким заработком, 31% — побеседовать с руководством о перспективах, а 18% уже смирились.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Московской области за год увеличилась на 11,4%. На январь 2022-го среднемесячная зарплата составила 66 417 рублей. Важно учитывать, что по всем городским округам этот показатель разнится. Наибольшие выплаты отмечаются в Лобне, Химках и Красногорске.

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