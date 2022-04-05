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1 час назад

Россияне пожаловались на отмену броней Airbnb и проблемы с возвратом денег

Елена Прошина

Российские и белорусские пользователи Airbnb жалуются, что сервис отменяет брони, сделанные до 4 апреля, и не возвращает за них деньги. Как сообщает Telegram-канал Baza, сервис не сдержал своего обещания и средства не переводят даже тем, кто сделал бронь в марте.

Россияне пожаловались на проблемы с возвратом денег на Airbnb
Фото: ReutersReuters

Напомним, что в ночь на 4 апреля компания Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии. Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, гости из этих стран также больше не смогут оформить бронь.

Airbnb запретила россиянам бронировать жилье

При этом бронирования, которые были сделаны до 4 апреля, в компании пообещали отработать. Однако, согласно комментариям под приложениями Airbnb не сдержала своего слова — у людей отменяют брони, а средства за них возвращают в виде «бессрочного бонуса», который никак не потратить.

«Насмешила фраза: "Только так мы можем сохранить ваши средства". Чего мне их там сохранять, если они нужны мне на оплату жилья?» — написала одна из пользователей, которая «потеряла» таким образом 40 тыс. рублей.

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