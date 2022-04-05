Количество пользователей "Госуслуг" выросло на 15 миллионов человек

Число зарегистрированных пользователей на портале государственных услуг выросло до 96,4 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ со ссылкой на его главу Максута Шадаева.
«Количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг выросло за 15 месяцев на 15 млн человек - до 96,4 млн человек», - приводятся в сообщении слова Шадаева.
Ранее сообщалось, что Минцифры проверяет сообщения о продаже в интернете подтвержденных учетных записей на портале госуслуг.