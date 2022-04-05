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1 час назад

Число зарегистрированных пользователей на портале госуслуг достигло 96,4 млн

Агентство «Москва»иещё 1

Число зарегистрированных пользователей на портале государственных услуг выросло до 96,4 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ со ссылкой на его главу Максута Шадаева.

Количество пользователей "Госуслуг" выросло на 15 миллионов человек
Фото: ТАССТАСС

«Количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг выросло за 15 месяцев на 15 млн человек - до 96,4 млн человек», - приводятся в сообщении слова Шадаева.

Ранее сообщалось, что Минцифры проверяет сообщения о продаже в интернете подтвержденных учетных записей на портале госуслуг.

Общество,Максут Шадаев,
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