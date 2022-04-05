Пока вы спали: новое "наступление" на Россию и доминирование рубля в ЕАЭС

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Фото: ТАСС ТАСС

Запад начал новое наступление на Россию

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Заявления о причастности российских военных к расстрелу мирных жителей в Буче стало сигналом для начала нового санкционного наступления на Россию. Ответ на «российские действия» станет основной темой визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель, где с 5 по 7 апреля он примет участие в министерских встречах НАТО и G7, пишет «Коммерсант».

При этом страны ЕС уже выступили за усиление санкций в отношении России. А вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал увеличить американский контингент в Европе.

Белорусские банки смогут стать гарантами в системе госзакупок

Минфин планирует в рамках пилотного проекта допустить белорусские банки к системе гарантирования российских госзакупок. Ожидается, что эксперимент пройдет в два этапа: сначала банки смогут оформить необходимые документы для работы в России, а затем примут непосредственное участие в процессе госзакупок, сообщает «Коммерсант».

Таким образом «Сберегательный банк «Беларусбанк»», Белвнешэкономбанк, Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», Банк ВТБ (Белоруссия) и Минский транзитный банк смогут выдавать независимые гарантии участникам государственных закупок наравне с российскими кредитными организациями.

Арабы хотят помирить Украину и Россию

Представители Лиги арабских государств провели встречи с главами МИД России и Украины, заявив о своем намерении выступить посредниками в российско-украинском конфликте. Об этом пишет «Коммерсант».

В контактную группу вошли главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана, генсек лиги Ахмед Абу аль-Гейт и посол ОАЭ в России. Арабские страны выступают за скорейшее завершение конфликта, который угрожает их продуктовой безопасности и препятствует туризму.

Рубль стал доминирующей валютой при расчетах внутри ЕАЭС

По словам министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети. Показатель использования нацвалют при расчетах внутри Евразийского экономического союза с 2013 по 2020 год вырос с 63 до 74%, отмечают «Известия».

Данные Центробанка России свидетельствуют, что в2021 году доля рублевых расчетов в торговле России со странами ЕАЭС превысила 70% как по экспорту, так и по импорту. Эксперты прогнозируют дальнейший рост расчетов в рублях, отметив при этом, что объем торговых операций со странами ЕАЭС пока не позволяет говорить о росте доминирования рубля во внешней торговле России.

Компаниям предрекли дефолт

По данным аналитиков одного из крупнейших американских инвестиционных банков JP Morgan, украинский кризис и проблемы на рынке недвижимости Китая могут привести к сильнейшей со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов волне корпоративных дефолтов. Об этом сообщает «Коммерсант».