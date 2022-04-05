Скончалась вдова Юрия Лонго

Вдова известного мага Юрия Лонго Ангелина скончалась в московской больнице, куда была госпитализирована в конце марта. Об этом пишет Telegram-канал 112.
Ангелина Лонго была госпитализирована с переломом основания черепа и другими тяжелыми травмами головы. Предположительно она потеряла равновесие в нетрезвом виде и неудачно упала. Инцидент произошел у нее дома.
Врачи неделю боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось.
Юрий Лонго (настоящее фамилия Головко) стал известным в 1990 году после того, как провел «ритуал по оживлению мертвеца» в морге Института скорой помощи имени Склифосовского. Маг произвел некоторые манипуляции, после которых тело умершего начало двигаться. Позднее стало известно, что все роли в этом трюке исполнили его ассистенты. Фокусник умер в 2016 году, в возрасте 55 лет.