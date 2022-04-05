Скончалась вдова Юрия Лонго

Вдова известного мага Юрия Лонго Ангелина скончалась в московской больнице, куда была госпитализирована в конце марта. Об этом пишет Telegram-канал 112.

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Ангелина Лонго была госпитализирована с переломом основания черепа и другими тяжелыми травмами головы. Предположительно она потеряла равновесие в нетрезвом виде и неудачно упала. Инцидент произошел у нее дома.

Врачи неделю боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось.