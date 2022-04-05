В Госдуме предложили отказаться от Болонской системы образования

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть пятилетнее высшее образование в России, отказавшись от Болонской системы образования. Советующее обращение он направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, передает RT.

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По его словам, в последнее время в стране идет дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы, предполагающей двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

Благодаря этой системе студенты могут продолжить начатое в России образование в европейских университетах. При этом Милонов указывает на отсутствие реализации принципов международного сотрудничества между российскими вузами и западными, а также на проблему признания за рубежом российских дипломов об окончании высшего образования.

Также депутат считает, что ряд профессий можно освоить только при классическом пятилетнем обучении — специалитете.

По мнению Милонова, отказ от Болонской системы позволит обеспечить качественную подготовку специалистов и сделает отечественную систему высшей школы «более независимой от международной конъюнктуры».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возможности возвращения некоторых аспектов советского образования.