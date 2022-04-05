В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
22 минуты назад

Милонов предложил вернуть пятилетнюю системы высшего образования в России

Газета.Ruиещё 2

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть пятилетнее высшее образование в России, отказавшись от Болонской системы образования. Советующее обращение он направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, передает RT.

В Госдуме предложили отказаться от Болонской системы образования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в последнее время в стране идет дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы, предполагающей двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

Благодаря этой системе студенты могут продолжить начатое в России образование в европейских университетах. При этом Милонов указывает на отсутствие реализации принципов международного сотрудничества между российскими вузами и западными, а также на проблему признания за рубежом российских дипломов об окончании высшего образования.

Также депутат считает, что ряд профессий можно освоить только при классическом пятилетнем обучении — специалитете.

По мнению Милонова, отказ от Болонской системы позволит обеспечить качественную подготовку специалистов и сделает отечественную систему высшей школы «более независимой от международной конъюнктуры».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возможности возвращения некоторых аспектов советского образования.

Последние новости
Общество,Образование,Валерий Фальков,Михаил Мишустин,Виталий Милонов,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители