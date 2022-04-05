Шольца призвали остановить травлю русскоязычного населения

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом остановить травлю русскоязычного населения и не допустить проявления расизма. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, немцы в Крыму обеспокоены сложившейся в Германии ситуацией. Они отмечают, что русскоязычное население на территории ФРГ подвергается давлению и травле. Гемпель подчеркнул, что местные власти либо игнорируют, либо поощряют «этот беспредел».

«Мы верим, что Германия продолжает оставаться демократической страной, которой чужд и ненавистен национализм. Надеемся, что украинский фашизм не даст всходы в современной Германии», — сказал он.

Гемпель призвал канцлера Германии Олафа Шольца обратить внимание на травлю русскоязычного населения и предотвратить распространения расизма на территории страны. Он добавил, что русскоязычные немцы — законопослушные граждане Германии, которые не заслужили к себе подобного отношения.