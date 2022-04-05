Спасение котенка из вентиляционной шахты жилого дома сняли на видео

Спасатели вытащили котенка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске. Видео публикует telegram-канал «360tv».
На кадрах видно, как сотрудник МЧС передает хозяйке квартиры маленькой котенка, которого вытащил из вентиляционной шахты. Стоит отметить, что он просидел в шахте несколько часов и постоянно звал на помощь, что и побудило жителей вызвать Каспийскую межрайонную поисково-спасательную службу.
«Прибывшие на место спасатели сразу поняли, где находится животное. С помощью перфоратора они проделали в стене отверстие и вытащили котенка живым и невредимым», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.