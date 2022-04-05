Спасение котенка из вентиляционной шахты жилого дома сняли на видео

На кадрах видно, как сотрудник МЧС передает хозяйке квартиры маленькой котенка, которого вытащил из вентиляционной шахты. Стоит отметить, что он просидел в шахте несколько часов и постоянно звал на помощь, что и побудило жителей вызвать Каспийскую межрайонную поисково-спасательную службу.