Огромные флаги России и Азербайджана на Новом Арбате в Москве попали на видео

Дома-книжки на Арбате окрасились в цвета азербайджанского и российского флагов по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Баку . Видео публикует telegram-канал «News.ru».

На кадрах видно, как на фасадах домов появляются флаги дружественных стран и надпись «30 лет дипотношений».

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. Он отметил, что за прошедшие десятилетия удалось сделать многое для развития двусторонних связей, которые основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. В ответ азербайджанский лидер Ильхам Алиев также направил своему российскому коллеге поздравительное письмо.