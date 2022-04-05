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1 час назад

Огромные флаги России и Азербайджана на Новом Арбате в Москве попали на видео

Александр Кузьмин

Дома-книжки на Арбате окрасились в цвета азербайджанского и российского флагов по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Баку. Видео публикует telegram-канал «News.ru».

На кадрах видно, как на фасадах домов появляются флаги дружественных стран и надпись «30 лет дипотношений».

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. Он отметил, что за прошедшие десятилетия удалось сделать многое для развития двусторонних связей, которые основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. В ответ азербайджанский лидер Ильхам Алиев также направил своему российскому коллеге поздравительное письмо.

Общество,Политика,Видео,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
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