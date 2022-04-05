Жители Курска поздравили НАТО с днем рождения с помощью наклеек на мусорных баках города. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как на нескольких мусорных баках наклеен стикер, на котором размещен логотип НАТО и поздравление с днем рождения.

«А вот так у нас в Курске поздравляют НАТО с днем рождения!.. Вот подарочек от курян» - говорит автор видео.