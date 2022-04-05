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1 час назад

Наклейки с логотипом НАТО на помойках Курска сняли на видео

Александр Кузьмин

Жители Курска поздравили НАТО с днем рождения с помощью наклеек на мусорных баках города. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как на нескольких мусорных баках наклеен стикер, на котором размещен логотип НАТО и поздравление с днем рождения.

«А вот так у нас в Курске поздравляют НАТО с днем рождения!.. Вот подарочек от курян» - говорит автор видео.

Напомним, НАТО является военно-политическим блоком, который объединяет большинство стран Европы, а также США и Канаду. Он был основан 4 апреля 1949 года. На тот момент было всего 12 стран-участниц. Однако позднее, несмотря на обещание данное властям СССР, альянс начал расширяться, в том числе на Восток.

Общество,Политика,Видео,НАТО,
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