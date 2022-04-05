Жители Курска поздравили НАТО с днем рождения с помощью наклеек на мусорных баках города. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».
На кадрах видно, как на нескольких мусорных баках наклеен стикер, на котором размещен логотип НАТО и поздравление с днем рождения.
«А вот так у нас в Курске поздравляют НАТО с днем рождения!.. Вот подарочек от курян» - говорит автор видео.
Напомним, НАТО является военно-политическим блоком, который объединяет большинство стран Европы, а также США и Канаду. Он был основан 4 апреля 1949 года. На тот момент было всего 12 стран-участниц. Однако позднее, несмотря на обещание данное властям СССР, альянс начал расширяться, в том числе на Восток.