Россияне рассказали о планах на майские праздники. Большинство граждан (41 процент) проведут праздничные дни на даче или в деревне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

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Отмечается, что 21 процент россиян планирует остаться дома и только шесть процентов граждан отправятся в заграничную поездку.

Еще шесть процентов опрошенных решили в майские праздники отдохнуть у морского побережья в России, а два процента граждан намерены поехать в горы.

Согласно данным исследования, 18 процентов респондентов будут работать в праздничные дни.