Россияне рассказали о планах на майские праздники

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные внутрироссийские и зарубежные авианаправления на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, 60 процентов российских туристов интересовались авиарейсами по России в период с 30 апреля по 15 мая. Так, наиболее востребованными оказались Москва и Сочи — билеты в эти города искали по 15 процентов путешественников.

Расписание перелетов в Санкт-Петербург изучали 12 процентов россиян. Отдыхом в Минеральных Водах и Калининграде интересовались по пять процентов туристов, в Махачкалу — четыре процента, в Казань и Симферополь — по три процента, в Уфу и Екатеринбург — по два процента.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями на период майских праздников стала Турция, куда доля поисковых запросов составила 23 процента. Далее по популярности следуют Узбеистан (9 процентов), Азербайджан (5 процентов), а также Киргизия и ОАЭ (по 4 процента).