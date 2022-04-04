Airbnb отменил все бронирования в России

Компания Airbnb объявила об отмене бронирований в России и Белоруссии с заездом 4 апреля и позже. Соответствующее заявление организация разместила на своем сайте.

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«Бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. Гости из этих стран больше не смогут нигде оформить бронь. По мере развития ситуации мы будем сообщать новую информацию», — говорится в сообщении.

На сайте компании отмечается, что в России и Белоруссии также заблокированы календари объявлений, прием новых гостей невозможен. Кроме того забронировать жилье в этих двух странах не смогут пользователи из любых других государств.