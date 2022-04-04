ВЦИОМ констатировал отсутствие раскола в обществе из-за спецоперации на Украине

"Мы видим, что линия на раскол [в обществе] не закрепилась, наоборот - по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась. Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие - 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения [о проведении специальной военной операции]", - сказал Федоров.