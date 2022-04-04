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2 часа назад

ВЦИОМ констатировал отсутствие раскола в российском обществе из-за спецоперации на Украине

ТАССиещё 3

По словам гендиректора центра Валерия Федорова, 75-77% россиян консолидировалась вокруг президента России Владимира Путина и его решения

ВЦИОМ констатировал отсутствие раскола в обществе из-за спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проведение специальной военной операции на Украине не вызвало раскола в российском обществе, которое в своем большинстве, по данным соцопросов, сплотилось вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на брифинге в формате видео-конференц-связи в понедельник.

"Мы видим, что линия на раскол [в обществе] не закрепилась, наоборот - по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась. Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие - 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения [о проведении специальной военной операции]", - сказал Федоров.

Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ на 27 марта, составил 81%, опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в 80 регионах страны. 30 марта на сайте центра были опубликованы данные о том, что три четверти россиян (76%) поддерживают решение о проведении специальной военной операции России на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на Украине специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация страны.

Общество,Валерий Федоров,Владимир Путин,ВЦИОМ,
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