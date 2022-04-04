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1 час назад

В честь Дурова захотели назвать улицу в российском городе

Lenta.ru

В российском городе захотели назвать улицу в честь создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. С такой инициативой к мэрии Орла обратился депутат от ЛДПР Владислав Числов, сообщает РИА Новости.

В честь Дурова захотели назвать улицу в российском городе
Фото:  lukomore.org / Globallookpress.com lukomore.org / Globallookpress.com

Числов считает, что программист заслуживает быть увековеченным за свою позицию по информационной среде в России в разгар блокировки иностранных соцсетей. «Павел Дуров не стал вводить ограничения на своей площадке Telegram. Он предоставил российским пользователям возможность быть на связи с родными, коллегами и друзьями», — отметил депутат и добавил, что Дуров самостоятельно построил успешную карьеру и может служить примером для подражания.

В марте Telegram решили заблокировать в Бразилии по запросу полиции. Решение вынес Верховный суд страны в связи с неоднократным «игнорированием бразильского законодательства» и отказом мессенджера выполнять предписания суда. После блокировки Минюст Бразилии пообещал изучить вопрос восстановления доступа к Telegram, отметив, что из-за решения суда пострадали миллионы граждан страны.

Дуров прокомментировал блокировку мессенджера в Бразилии и заявил, что это произошло из-за недопонимания и проблем с пересылкой электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом страны.

Общество,Павел Дуров,ЛДПР,
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