В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения сервала Теда. Видео

В Ленинградском зоопарке радостное событие: сервалу Теду исполнилось семь лет. В честь праздника хищника ждал приятный сюрприз – большой кусок свежего мяса и много игрушек. Об этом передает "Петербургский дневник".

«У нашего капризного, но уж очень красивого котика Теда день рождения. В 2015 году 4-месячного малютку-сервала передали в дар Ленинградскому зоопарку. Сегодня это взрослый 7-летний хищник с бесподобным окрасом и чарующими глазами и усиками», – рассказали в зоопарке.

Там также отметили, что Тед любит играть с втулками, бумажными пакетами, коробочками и маленькими игрушками для обыкновенных домашних кошек. Как прекрасный охотник, он обладает отменным обонянием и очень восприимчив к новым запахам.