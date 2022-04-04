В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения сервала Теда. Видео

Александр Кузьмин

В Ленинградском зоопарке радостное событие: сервалу Теду исполнилось семь лет. В честь праздника хищника ждал приятный сюрприз – большой кусок свежего мяса и много игрушек. Об этом передает "Петербургский дневник".

«У нашего капризного, но уж очень красивого котика Теда день рождения. В 2015 году 4-месячного малютку-сервала передали в дар Ленинградскому зоопарку. Сегодня это взрослый 7-летний хищник с бесподобным окрасом и чарующими глазами и усиками», – рассказали в зоопарке.

Там также отметили, что Тед любит играть с втулками, бумажными пакетами, коробочками и маленькими игрушками для обыкновенных домашних кошек. Как прекрасный охотник, он обладает отменным обонянием и очень восприимчив к новым запахам.

Примечательно, что одной из характерных черт Теда стала его скромность. В отличие от других жителей зоопарка этот хищник не любит шумной публики и скопления людей у его вольера.

Общество,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители