Назван способ дешево спасти планету

Смягчить климатические последствия и спасти планету можно без существенных затрат. К такому выводу пришла межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в новом исследовании, сообщает CNET.

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МГЭИК опубликовала доклад «Изменение климата 2022: смягчение последствий изменения климата», согласно которому мировые выбросы углерода можно сократить вдвое к 2030 году с помощью уже существующих решений. Для сдерживания глобального потепления в пределах до 1,5 градуса Цельсия пик объема выбросов парниковых газов должен быть пройден до 2025-го. За последующие пять лет эмиссию необходимо снизить на 43 процента. При таком сценарии глобальная температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия, но временно — к концу XXI века на планете начнет холодать.

В докладе предлагаются стратегии по смягчению климатических последствий. Они затрагивают энергетику, городское управление, транспорт, промышленность, лесное и сельское хозяйство. Подчеркивается, что энергетический сектор окажет решающее влияние на другие отрасли. Странам придется значительно снизить потребление ископаемого топлива, а также повысить энергоэффективность и развить возобновляемую энергетику. Эксперты отметили, что с 2010 года ключевые решения — солнечные и ветряные станции, аккумуляторы для электромобилей — подешевели до 85 процентов, благодаря чему переход на возобновляемые источники энергии стал доступнее.