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39 минут назад

Европейская страна отменяет визы для россиян

Вероника Полынина

Албания отменяет туристические визы для россиян с 1 мая по 30 сентября 2022 года, сообщается на сайте албанского посольства в РФ.

Европейская страна отменяет визы для россиян
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

Обязательным условием безвизового въезда является пребывание на территории Албании не более 90 дней с выездом не позже 30 сентября.

«Если иностранный гражданин намерен пребывать на территории Республики Албания более 90 дней, ему необходимо получить албанскую визу типа “D” соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания в Республике Албания», - добавили в посольстве.

Южная Корея вернет безвизовый въезд для России

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении авиасообщения с 52 странами с 9 апреля. Будут сняты введенные из-за распространения коронавируса ограничения на чартерные рейсы. Перечень стран включает Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и ряд других дружественных государств.

С 1 апреля вступило в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Южной Кореей, однако для въезда в Корею требуется вакцинация одобренными ВОЗ вакцинами или соблюдение недельного карантина.

Общество,Михаил Мишустин,ВОЗ,
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