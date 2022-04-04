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54 минуты назад

В России создадут систему онлайн-контроля доступности лекарств

ТАССиещё 8

Специальная система онлайн-контроля доступности лекарств заработает в России, к ней подключат всех главных внештатных специалистов Минздрава. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В России создадут систему онлайн-контроля доступности лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с координационным центром правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России по клиническим профилям. Специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. При необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов, чтобы не допустить снижения запасов", - сказала Голикова, чьи слова привели в ее секретариате.

В России достаточно жизненно необходимых лекарств, сказала вице-премьер.

"Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством", - сказала Голикова, чьи слова привели в ее секретариате.

У регионов, отметила вице-премьер, есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами и медицинскими изделиями.

Общество,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,
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