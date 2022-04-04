Безруков высказался о переименовании картины «Русские танцовщицы»

Актера Сергея Безрукова возмутила инициатива Лондонской национальной галереи переименовать картину французского художника Эдгара Дега «Русские танцовщицы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Что дальше? Великую школу русского балета тоже назовут украинской? И надо, конечно, скорее возвращать наших импрессионистов из Парижа. Пока вдруг не выяснилось, что братья Морозовы не московские, а киевские коллекционеры», - написал актер.
Напомним, знаменитое полотно Эдгара Дега теперь носит название «Украинские танцовщицы». С предложением о переименовании ранее выступали представители украинской диаспоры в Лондоне. По их мнению, о принадлежности изображенных девушек к Украине говорят цветочные венки на их головах, нарисованных в национальных украинских цветах — желтом и синем.
Ранее председатель Союза художников России, член ОП РФ Андрей Ковальчук заявил, что ситуация с переименованием картины - это глупость, нелепость и следствие человеческой ненависти. По его словам, ситуация «доходит до маразма».
С критикой действий Лондонской национальной галереи выступил и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, решение галереи является нарушением авторского права. Кроме того, оно противоречит здравому смыслу.