В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
21 минуту назад

Михаил Ефремов попросил Верховный суд снизить ему наказание

Lenta.ru

Отбывающий срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов попросил Верховный суд России снизить ему наказание. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на адвоката артиста Петра Хархорина.

Михаил Ефремов попросил Верховный суд снизить ему наказание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам стороны защиты Ефремова, соответствующая жалоба была подана в конце марта 2022 года.

«В ней идет речь только о снижении наказания. Там подробно объясняется, как Михаил Олегович отбывает наказание. На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии номер 4 около 15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни одного замечания. Кроме того, у Ефремова неважное здоровье, а на иждивении трое несовершеннолетних детей», — заявил Хархорин.

Он подчеркнул, что в заявлении речь идет о смягчающих обстоятельствах. По мнению юриста, назначенный ранее судом срок является «чрезмерным».

«Сейчас жалоба в работе, дело истребовано в Верховный суд. В ближайшее время станет ясно — нам либо откажут, либо вынесут на президиум ВС РФ», — сказал адвокат Ефремова.

Автоавария с участием заслуженного артиста России произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался. Актера приговорили к 7,5 года колонии.

Общество,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители