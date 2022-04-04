Михаил Ефремов попросил Верховный суд снизить ему наказание

«В ней идет речь только о снижении наказания. Там подробно объясняется, как Михаил Олегович отбывает наказание. На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии номер 4 около 15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни одного замечания. Кроме того, у Ефремова неважное здоровье, а на иждивении трое несовершеннолетних детей», — заявил Хархорин.