Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

С 9 апреля введенные в связи с пандемией ограничения на полеты в 52 страны, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства, будут отменены. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России», передает ТАСС.
«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», - подчеркнул он.
По словам Мишустина, соответствующий документ подписали в понедельник. Премьер-министр указал на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В этой связи, как отметил он, целесообразно расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.
«Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», - заявил Мишустин.
Ранее сообщалось о возобновлении Францией выдачи туристических виз россиянам с 1 апреля. Однако, как чуть позже выяснилось, документ не дает автоматического права на въезд. Россия относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 (она отнесена к «оранжевой» зоне). Въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания для визита. В списке серьезных причин для посещения страны туризма нет. Так, непривитым или иммунизированным российскими вакцинами путешественникам получить турвизу во Францию можно, однако поехать туда на отдых официально все еще нельзя нельзя.