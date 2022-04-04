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26 минут назад

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

Лера Букина

С 9 апреля введенные в связи с пандемией ограничения на полеты в 52 страны, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства, будут отменены. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России», передает ТАСС.

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», - подчеркнул он.

По словам Мишустина, соответствующий документ подписали в понедельник. Премьер-министр указал на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В этой связи, как отметил он, целесообразно расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.

«Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», - заявил Мишустин.

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Ранее сообщалось о возобновлении Францией выдачи туристических виз россиянам с 1 апреля. Однако, как чуть позже выяснилось, документ не дает автоматического права на въезд. Россия относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 (она отнесена к «оранжевой» зоне). Въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания для визита. В списке серьезных причин для посещения страны туризма нет. Так, непривитым или иммунизированным российскими вакцинами путешественникам получить турвизу во Францию можно, однако поехать туда на отдых официально все еще нельзя нельзя.

Общество,Михаил Мишустин,Единая Россия,
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