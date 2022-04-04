Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

С 9 апреля введенные в связи с пандемией ограничения на полеты в 52 страны, включая Аргентину , Индию, Китай , ЮАР и другие дружественные государства, будут отменены. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» , передает ТАСС .

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о возобновлении Францией выдачи туристических виз россиянам с 1 апреля. Однако, как чуть позже выяснилось, документ не дает автоматического права на въезд. Россия относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 (она отнесена к «оранжевой» зоне). Въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания для визита. В списке серьезных причин для посещения страны туризма нет. Так, непривитым или иммунизированным российскими вакцинами путешественникам получить турвизу во Францию можно, однако поехать туда на отдых официально все еще нельзя нельзя.