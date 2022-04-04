В генплане Сочи закрепят участки для выращивания чая и тропических цветов

Власти намерены закрепить в генеральном плане города Сочи участки для ведения субтропического сельского хозяйства, в том числе выращивания чая. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сформирована рабочая группа, которой предстоит подготовить данные из архивов и актуальные карты участков, предназначенных для ведения субтропического сельского хозяйства. Будет предусмотрена возможность для создания объектов агротуризма, тепличных комплексов, хозяйств, занимающихся цветоводством, пчеловодством, животноводством, рыбоводством, а также обозначены территории, пригодные для выращивания чая", - говорится в опубликованном сообщении.

В администрации города уточнили, что для реализации приоритетных национальных проектов и плана комплексного развития Сочи до 2030 года создаются постоянно действующие штабы. Их будут координировать заместители главы города. Заседания будут проходить еженедельно при участии депутатов, специализированных организаций, научного сообщества, общественных советов.