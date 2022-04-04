В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

В генплане Сочи закрепят участки для выращивания чая и тропических цветов

ТАСС

Власти намерены закрепить в генеральном плане города Сочи участки для ведения субтропического сельского хозяйства, в том числе выращивания чая. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

В генплане Сочи закрепят участки для выращивания чая и тропических цветов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сформирована рабочая группа, которой предстоит подготовить данные из архивов и актуальные карты участков, предназначенных для ведения субтропического сельского хозяйства. Будет предусмотрена возможность для создания объектов агротуризма, тепличных комплексов, хозяйств, занимающихся цветоводством, пчеловодством, животноводством, рыбоводством, а также обозначены территории, пригодные для выращивания чая", - говорится в опубликованном сообщении.

В администрации города уточнили, что для реализации приоритетных национальных проектов и плана комплексного развития Сочи до 2030 года создаются постоянно действующие штабы. Их будут координировать заместители главы города. Заседания будут проходить еженедельно при участии депутатов, специализированных организаций, научного сообщества, общественных советов.

Новый генеральный план Сочи, который определит вектор развития города на 20 лет вперед, будет готов осенью 2023 года.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители