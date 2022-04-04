В генплане Сочи закрепят участки для выращивания чая и тропических цветов

Власти намерены закрепить в генеральном плане города Сочи участки для ведения субтропического сельского хозяйства, в том числе выращивания чая. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.
"Сформирована рабочая группа, которой предстоит подготовить данные из архивов и актуальные карты участков, предназначенных для ведения субтропического сельского хозяйства. Будет предусмотрена возможность для создания объектов агротуризма, тепличных комплексов, хозяйств, занимающихся цветоводством, пчеловодством, животноводством, рыбоводством, а также обозначены территории, пригодные для выращивания чая", - говорится в опубликованном сообщении.
В администрации города уточнили, что для реализации приоритетных национальных проектов и плана комплексного развития Сочи до 2030 года создаются постоянно действующие штабы. Их будут координировать заместители главы города. Заседания будут проходить еженедельно при участии депутатов, специализированных организаций, научного сообщества, общественных советов.
Новый генеральный план Сочи, который определит вектор развития города на 20 лет вперед, будет готов осенью 2023 года.