Отец Алисы Тепляковой обратился с призывом к россиянам

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков в своем личном блоге призвал россиян рожать больше детей.
По словам мужчины, в сети он наткнулся на статью, автор которой якобы утверждает, что чем больше в семье детей, тем она беднее. Россиянин, у которого подрастают семеро наследников, подчеркнул, что категорически не согласен с этим.
«Пособия в их текущем виде закрывают все сроки от беременности до совершеннолетия, пособия платятся ступенями и по сути гарантируют прожиточный минимум семье, которая может и хочет рожать», — сообщил он.
Тепляков отметил, что если сложить пособия с зарплатами родителей, многодетной семье в любом регионе нашей страны может быть обеспечена достойная жизнь. «Осталось ввести льготы на поступление и обучение в вузах — и будет совсем прекрасно», — добавил он.
Ранее отец Алисы Тепляковой раскритиковал учебники МГУ.