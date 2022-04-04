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15 минут назад

Отец Алисы Тепляковой призвал россиян рожать больше детей

Мослента

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков в своем личном блоге призвал россиян рожать больше детей.

Отец Алисы Тепляковой обратился с призывом к россиянам
Фото: кадр видеокадр видео

По словам мужчины, в сети он наткнулся на статью, автор которой якобы утверждает, что чем больше в семье детей, тем она беднее. Россиянин, у которого подрастают семеро наследников, подчеркнул, что категорически не согласен с этим.

«Пособия в их текущем виде закрывают все сроки от беременности до совершеннолетия, пособия платятся ступенями и по сути гарантируют прожиточный минимум семье, которая может и хочет рожать», — сообщил он.

Тепляков отметил, что если сложить пособия с зарплатами родителей, многодетной семье в любом регионе нашей страны может быть обеспечена достойная жизнь. «Осталось ввести льготы на поступление и обучение в вузах — и будет совсем прекрасно», — добавил он.

Ранее отец Алисы Тепляковой раскритиковал учебники МГУ.

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