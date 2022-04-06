Россияне затравили Пересильд шуточной песней

«Где-то на МКС, где холодно и темно, красивая девочка Юля снимается в кино. Пять месяцев подготовки, бюджет миллиардов пять. Как сложно в России стало народной артисткой стать», – пишет текст песни источник.

Так, артисты посмеялись над полетом Пересильд в космос. По словам «СтарХита», некоторые до сих пор не одобряют съемки фильма на МКС. Якобы полететь в космос должны были профессионалы, а не обычная актриса.