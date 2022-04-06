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3 часа назад

Россияне затравили Пересильд шуточной песней

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Про Юлию Пересильд сочинили песню, пишет «СтарХит». На премии «Гвоздь сезона» квартет «Заячий стон» высмеял актрису.

Россияне затравили Пересильд шуточной песней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Где-то на МКС, где холодно и темно, красивая девочка Юля снимается в кино. Пять месяцев подготовки, бюджет миллиардов пять. Как сложно в России стало народной артисткой стать», – пишет текст песни источник.

Так, артисты посмеялись над полетом Пересильд в космос. По словам «СтарХита», некоторые до сих пор не одобряют съемки фильма на МКС. Якобы полететь в космос должны были профессионалы, а не обычная актриса.

Фильм «Вызов» с Пересильд должен выйти в 2022 году. Иногда Пересильд приносит космос на Землю. «ФедералПресс» писал про «космическую» цену ее платья. Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Общество,Юлия Пересильд,
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