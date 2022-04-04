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1 час назад

В Ингушетии на час сократили рабочий день на время Рамадана

ТАССиещё 1

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о сокращении рабочего дня в регионе на один час в связи с началом священного месяца поста Рамадан, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

В Ингушетии сократили рабочий день на время Рамадана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Махмудом-Али Калиматовым подписано распоряжение в целях создания благоприятных условий для соблюдения верующими священного поста в период месяца Рамадан. В соответствии с документом органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня", - говорится в сообщении.

Также руководителям соответствующих предприятий, организаций и служб поручено обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии, газа, воды и функционирование средств связи на период священного поста, а магазинам, реализующим продукты питания, - не закрываться раньше 23 часов и не повышать цены на реализуемую продукцию.

Кроме того, региональный Минсельхоз должен будет создать для водителей и пассажиров транзитного транспорта, соблюдавших пост в течение светового дня, все условия для разговения в мечетях, расположенных вдоль федеральной автомагистрали "Кавказ". Также ведомству поручено совместно с главами муниципалитетов принять меры по организации и проведению в республике в течение Рамадана ярмарок по сельхозпродукции с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния - Рамадан - по решению духовных управлений России наступил в ночь на 2 апреля и завершится 2 мая. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения - ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы - таравих.

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