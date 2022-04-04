Актриса Любовь Толкалина попала в больницу

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина оказалась в больнице. Знаменитость вышла на связь с фанатами в Telegram-канале и сообщила, что останется в больнице на неопределенный срок.

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Артистка не назвала причины своего нахождения в медучреждении, однако отметила, что из-за стресса у нее появились проблемы со зрением.

«После всех новостей я в итоге оказалась в больнице. Надеюсь, ненадолго, но на какое-то время исчезаю и отсюда. Берегите себя», — рассказала Толкалина.

Фанаты пожелали актрисе скорейшего выздоровления в комментариях к публикации.