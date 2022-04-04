Актриса Любовь Толкалина попала в больницу

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина оказалась в больнице. Знаменитость вышла на связь с фанатами в Telegram-канале и сообщила, что останется в больнице на неопределенный срок.
Артистка не назвала причины своего нахождения в медучреждении, однако отметила, что из-за стресса у нее появились проблемы со зрением.
«После всех новостей я в итоге оказалась в больнице. Надеюсь, ненадолго, но на какое-то время исчезаю и отсюда. Берегите себя», — рассказала Толкалина.
Фанаты пожелали актрисе скорейшего выздоровления в комментариях к публикации.
Напомним, что в конце марта ряд СМИ сообщил, что телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали в Москве. После этого шоумен заявил, что проходил обычное медобследование и сейчас уже находится дома.