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20 минут назад

Актриса Любовь Толкалина попала в больницу

Елена Прошина

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина оказалась в больнице. Знаменитость вышла на связь с фанатами в Telegram-канале и сообщила, что останется в больнице на неопределенный срок.

Актриса Любовь Толкалина попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка не назвала причины своего нахождения в медучреждении, однако отметила, что из-за стресса у нее появились проблемы со зрением.

«После всех новостей я в итоге оказалась в больнице. Надеюсь, ненадолго, но на какое-то время исчезаю и отсюда. Берегите себя», — рассказала Толкалина.

Фанаты пожелали актрисе скорейшего выздоровления в комментариях к публикации.

Напомним, что в конце марта ряд СМИ сообщил, что телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали в Москве. После этого шоумен заявил, что проходил обычное медобследование и сейчас уже находится дома.

Общество,Любовь Толкалина,Валдис Пельш,
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