Открылся набор слушателей на PR-поток «Мастерской новых медиа»

«Мастерская новых медиа» открыла набор слушателей на PR-поток
«Мастерская новых медиа» 1 апреля начала набор слушателей по направлению «Стратегические коммуникации» на 2022 год. Слушатели узнают о возможностях для PR-специалистов в области новых медиа, научатся работе с рисками и недостоверной информацией, управлению репутацией, PR-стратегии, измерениям эффективности информационных кампаний в новых медиа, самопрезентации и публичным выступлениям, формированию личного бренда PR-специалиста и его клиента.
«Конкуренция в этом году крайне высокая, даже выше, чем во многие вузы. Главный критерий при отборе — мотивация участника к обучению, готовность тратить на это много времени и выполнение практических заданий. Для нас также важны ориентация на самостоятельную работу в информационном поле и готовность создавать и реализовать полезные информационные проекты, которые могут делать участники с поддержкой партнеров мастерской», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.
Для участия необходимо зарегистрироваться на портале президентской платформы «Россия — страна возможностей» до 17 апреля. Потенциальным участникам необходимо будет пройти несколько этапов отбора, в том числе тестирование, практическое задание и онлайн-интервью в строго обозначенные сроки. Результаты кандидатов, которые проходили отбор ранее, сохранены и будут учитываться в общем рейтинге кандидатов.
Слушателями направления «Стратегические коммуникации» могут стать руководители и ведущие сотрудники пресс-служб первых лиц регионов или муниципальных образований, федеральных органов власти, госкомпаний, а также руководители и специалисты в сфере PR и маркетинга коммерческих структур.
Старт обучения запланирован на август 2022 года.