Открылся набор слушателей на PR-поток «Мастерской новых медиа»

«Конкуренция в этом году крайне высокая, даже выше, чем во многие вузы. Главный критерий при отборе — мотивация участника к обучению, готовность тратить на это много времени и выполнение практических заданий. Для нас также важны ориентация на самостоятельную работу в информационном поле и готовность создавать и реализовать полезные информационные проекты, которые могут делать участники с поддержкой партнеров мастерской», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.