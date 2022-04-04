Больше половины россиян негативно относятся к НАТО

Граждане преимущественно считают, что НАТО - это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников

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Почти 60% опрошенных россиян склонны рассматривать блок НАТО как враждебный России и относятся к нему отрицательно. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном в понедельник.

Телефонный опрос проходил 2 апреля среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов.

"Результаты исследования об отношении россиян к военно-политическому блоку НАТО говорят о том, что скорее отрицательно к нему относятся 59% участников опроса, безразлично относится каждый пятый (23%), о положительном отношении сообщили 2% респондентов", - говорится в сообщении.

Граждане преимущественно считают, что НАТО - это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников (62%). В меньшинстве те, кто полагает, что НАТО - это военный союз, защищающий страны - члены союза (15%).

"С тем, что целью блока НАТО сейчас, как и в момент его создания в 1949 году, остается военно-политическое сдерживание России, согласны 46% опрошенных россиян, 32% считают, что эта цель изменилась", - отмечается в материалах исследования.