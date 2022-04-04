Россиянам начнут выплачивать деньги за плохую погоду на отдыхе

Туроператор «Онлайн Экспресс», входящий в холдинг «Русский Экспресс», начнет выплачивать россиянам деньги за неблагоприятную погоду в отпуске. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

В компании пояснили, что с 1 апреля отечественные туристы смогут застраховать отдых от плохой погоды и при наступлении страхового случая получить до половины стоимости тура. Цена подобной страховки составляет около трех процентов от общей стоимости путевки.

Так, россияне смогут вернуть часть потраченных на путешествие денег, если значения температуры и количества выпавших осадков будут сильно отличаться от «нормальной» погоды, то есть среднеклиматической нормы в районе конкретного отеля, где остановился отдыхающий.

При этом отмечается, что «нормальная» погода рассчитывается отдельно для каждой локации и заданного периода отдыха на основании прошлых лет. Для получения выплаты должно произойти отклонение температуры воздуха в меньшую сторону, либо количества осадков — в большую сторону от «нормальных» пороговых значений.

«Если страховка оформлена, система дожидается наступления календарной даты начала отдыха туриста, а потом автоматически отслеживает погодные показатели рядом с отелем, где остановился турист», — пояснила директор департамента рекламы и PR холдинга «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Эксперт добавила, что система страховой компании сама определяет наступление страхового случая и информирует о нем путешественника по СМС. Далее отдыхающий должен заполнить онлайн-форму для получения выплаты и в течение нескольких минут деньги поступят на карту клиента.