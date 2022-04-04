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18 минут назад

Кто из россиян может получить дополнительный выходной: ответ Госдумы

РИА "ФедералПресс"

Часть россиян может претендовать на дополнительные выходные, если отдыха в субботу и в воскресенье им не достаточно. В Госдуме рассказали, кто может получить дополнительный выходной.

«За работу сверхурочно или в выходной можно выбрать либо денежную компенсацию, либо еще один выходной. Кроме того, для заботы о здоровье и прохождения диспансеризации можно получить один или даже два оплачиваемых нерабочих дня», – говорится в сообщении.

Также на отгулы могут рассчитывать доноры крови.

В телеграм-канале Госдума сообщает, что на 4 дополнительных выходных в месяц могут рассчитывать родители ребенка-инвалида. В это время для них должны сохранить средний заработок. Есть и еще одна категория граждан, которая может взять один день в месяц для отдыха, но за свой счет. Это родители детей до 16 лет, которые работают на Крайнем Севере. Такое же право есть у женщин, трудящихся в сельской местности.

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Ранее сообщалось, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предлагала сделать День единения народов России и Беларуси нерабочим днем в обеих странах. Праздник отмечался 2 апреля.

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