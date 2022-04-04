Часть россиян может претендовать на дополнительные выходные, если отдыха в субботу и в воскресенье им не достаточно. В Госдуме рассказали, кто может получить дополнительный выходной.

«За работу сверхурочно или в выходной можно выбрать либо денежную компенсацию, либо еще один выходной. Кроме того, для заботы о здоровье и прохождения диспансеризации можно получить один или даже два оплачиваемых нерабочих дня», – говорится в сообщении.

В телеграм-канале Госдума сообщает, что на 4 дополнительных выходных в месяц могут рассчитывать родители ребенка-инвалида. В это время для них должны сохранить средний заработок. Есть и еще одна категория граждан, которая может взять один день в месяц для отдыха, но за свой счет. Это родители детей до 16 лет, которые работают на Крайнем Севере. Такое же право есть у женщин, трудящихся в сельской местности.