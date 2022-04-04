Почтоматы появятся в жилых домах в России

Тестирование автономных почтоматов началось в подъездах жилых домов в России.
Как стало известно, "Почта России" решила начать устанавливать в тестовом режиме автономные почтоматы, причем они могут появиться как в подъездах, так и на улицах.
– Первые 10 почтоматов начали работать в поселке Отрадное в Московской области. Пилотный проект продлится до конца года, – рассказали в компании.
Отмечается, что почтоматы будут удобны для россиян, так как избавят от необходимости посещать почтовое отделение и забирать посылку в строго определенное время.
Кроме того, таким ящикам не нужны электричество или Сеть, также для их использования не нужны сим-карты. Почтомат откроется при введении одноразового кода, который приходит в смс. Вместе с тем такие ящики защищены от вандалов и хакерских атак. Об этом пишет РИА "Новости-недвижимость".