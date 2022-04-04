Почтоматы появятся в жилых домах в России

Тестирование автономных почтоматов началось в подъездах жилых домов в России.

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Как стало известно, "Почта России" решила начать устанавливать в тестовом режиме автономные почтоматы, причем они могут появиться как в подъездах, так и на улицах.

– Первые 10 почтоматов начали работать в поселке Отрадное в Московской области. Пилотный проект продлится до конца года, – рассказали в компании.

Отмечается, что почтоматы будут удобны для россиян, так как избавят от необходимости посещать почтовое отделение и забирать посылку в строго определенное время.